Delio Rossi, allenatore: “Parlare di altri allenatori è irrispettoso per Gattuso”

“Parlare di altri allenatori è irrispettoso nei confronti di Gattuso. Si è preso tutte le colpe, ma le responsabilità non sono solo sue”. L’ha detto oggi Delio Rossi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “A differenza di altri – ha detto Delio Rossi a Radio Crc – Gattuso è un uomo vero. Non credo che si sia preso tutte le responsabilità per secondi fini. Non riesco a capire come si possa mettere in discussione un allenatore, di cui sino a pochi mesi fa, tutti auspicavano il rinnovo di contratto”. Uno dei motivi potrebbe riguardare le tante assenze. “Certo che hanno influito – ha detto Delio Rossi a Radio Crc – guardate che alla fine in campo ci vanno i giocatori. Se per tanto tempo non puoi contare su gente come Koulibaly, Mertens e Osimhen, è ovvio che paghi dazio”. Delio Rossi ha anche detto la sua sul cammino deludente delle italiane nelle coppe europee. “Bisogna distinguere le varie partite e tenere presente il Covid, che condiziona tutto – ha detto Delio Rossi a Radio Crc – il campo ha detto che il Bayern è superiore alla Lazio e che conta pure il momento che vive l’avversario. Magari tra un mese il Real non è abbordabile come adesso. Per quanto riguarda il Napoli, credo che gli azzurri abbiano le possibilità di eliminare il Granada. Bisogna pensare a una gara alla volta. La rincorsa Champions può aspettare sino a domenica”.