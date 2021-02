Ciro Venerato: “Il probabile 11 del Napoli contro il Granada. Le ultime su Sarri”

Mancano due ore dalla sfida di Europa League del Napoli contro il Granada e gli azzurri dovranno tentare la rimonta 2-0 dell’andata in Spagna. A radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato. “La formazione di stasera sarà: Meret, Rrhamani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Fabian, Elmas; Insigne, Zielinski; Politano. Sarà un 3-4-2-1. Sarri accetterebbe Napoli. Ma se ne parlerebbe eventualmente per giugno. Tornerebbe in città anche per motivi familiari. Non ha paura di ripartire da zero ed un ridimensionamento del progetto. Vorrebbe che il presidente sia chiaro con la piazza. L’ingaggio sarebbe comunque alto, non quello della Juve ma comunque da allenatore top. Ultima condizione vorrebbe la conferma di Giuntoli e Pompilio”.

Fonte: twitter Radio Kiss Kiss