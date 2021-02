Chiariello: “Ghoulam è un vero e proprio mistero. Ho la notizia sul futuro di Gattuso…”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tutti in Europa, programma in onda sulla emittente Canale 21: “Ho avuto stasera la notizia che mister Gennaro Gattuso resterà al suo posto. Aurelio De Laurentiis, al momento, non ha alcuna intenzione di sollevare l’allenatore dalla guida tecnica del Napoli. Faouzi Ghoulam è un vero e proprio mistero. L’algerino è entrato nella ripresa e ha fatto vedere di essere in buona condizione. Ha fatto delle cose interessanti. A questo punto siamo dinnanzi al quarto segreto di Fatima. Come è possibile che un calciatore simile non trovi spazio? Ghoulam, anche se non è al meglio, è certamente di gran lunga superiore a Mario Rui. Questo è il mio pensiero”.