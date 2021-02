Il giornalista Sergio Chesi commenta l’elimanazione del Napoli in Europa League ai danni del Granada: “Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed è scivolato al 7 posto in campionato. La situazione è così evidente da far sì che con tutte le sue colpe Gattuso non sia neanche il più responsabile. “