Il momento difficile del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Cercare eventuali colpevoli non aiuta, ma le cause che hanno portato ad una situazione simile senza dubbio devono essere trovate e poi analizzate. Fabio Capello, ospite a Sky, dice la sua sul Napoli e lo fa in maniera alquanto perentoria: “Hanno speso tanti soldi nell’acquisto di giocatori sbagliando. Il valore dei giocatori acquistati non è il valore reale. Non so di chi sia la colpa, non so chi li abbia scelti”