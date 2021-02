Barbara Bonansea: “Il mio sogno? Vincere l’Europeo in Inghilterra”

L’Italia ieri sera ha vinto con il punteggio di 12-0 contro Israele e si qualifica come migliore seconda ai prossimi Europei 2022 in Inghilterra. A fine gara le parole dell’attaccante delle azzurre e della Juventus Barbara Bonansea. “Siamo contente per la vittoria, l’avevamo preparata in questa maniera, cercando di segnare quanti più gol possibili. E’ vero che il successo della Finlandia ci ha dato una mano, ma volevamo vincere lo stesso. Il mio sogno? Prima del mondiale in Francia dissi che lo volevo vincere, quindi non posso che dire lo stesso per l’Europeo in Inghilterra”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com