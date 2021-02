Antonini: “Gattuso può ripetere il miracolo Milan, calo dovuto alle coppe”

“Il Milan è un miracolo calcistico, calo dovuto alle coppe”. L’ha detto oggi Luca Antonini ai microfoni di Radio Crc. “Da un anno a questa parte il Milan è la squadra che ha avuto il rendimento più alto – ha detto Antonini a Radio Crc – purtroppo ha perso il derby e terreno dalla vetta della classifica. Su quanto sta accadendo sta pesando molto la partecipazione del Milan all’Europa League. E’ una competizione che conosco bene. Quando torni ad allenarti il venerdì con in testa l’amarezza di aver preso gol all’ultimo minuto e con la consapevolezza che il derby vale la vetta, non è facile mantenere lucidità”. Lucidità che in certi frangenti ha perso Gattuso sulla panchina del Napoli. “Mi dispiace che stia trovando tutte queste difficoltà a Napoli – ha detto Antonini a Radio Crc – eppure sino a poco tempo fa si parlava di rinnovo di contratto. Al Milan fece un miracolo, magari gli riesce pure a Napoli”. Domenica il ‘derby’ contro Pippo Inzaghi. “Attualmente Pippo se la passa meglio di Rino – ha detto Antonini a Radio Crc – il Benevento è vicino alla salvezza. Sta portando la nave in porto”. Tornando al Napoli, “Non mi aspettavo che Bakayoko calasse in maniera così vistosa – ha detto Antonini a Radio Crc – credevo che fosse il giocatore giusto per il Napoli. Mi aspettavo di più soprattutto sotto il profilo della mentalità”.