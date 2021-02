Alex Meret: “Crediamo nella qualificazione. Stessa fase difensiva fatta contro la Juventus”

Il Napoli questa sera contro il Granada cercherà la rimonta 2-0 subita in terra spagnola e per farlo dovrà anche difendere al meglio. Ieri lo ha confermato il portiere degli azzurri Alex Meret. “Noi crediamo nella qualificazione al prossimo turno, ci darebbe tanto morale in vista delle prossime partite, ma dovremo difendere come contro la Juventus. In quella partita non ci furono errori da parte nostra, mentre nelle altre gare potevamo fare di più sulle loro ripartenze. Contro il Granada dovessimo prendere gol si complicherebbe davvero tanto la gara e il passaggio del turno. Sul cambio degli uomini in difesa non cambia, il modo di impostare è sempre lo stesso e sarà così anche contro gli spagnoli. Partire dal basso è l’unico modo di eludere il pressing avversario, certamente dovremo essere più attenti per evitare gli errori commessi nelle partite precedenti, ma non c’è alcuna ansia su questo fondamentale. Insomma attenzione e massimo sacrificio da parte di tutti”.

Fonte: Corriere dello Sport