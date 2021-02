Vigilia Granada: la situazione dell’ infermeria in sintesi

Come largamente previsto, sarà emergenza anche contro il Granada. Torna Mertens ma non c’è Osimhen. E Dries può giocare solo uno spezzone di partita, dall’inizio contro gli spagnoli dovrebbe partire Politano nell’inedita posizione di centravanti (un’altra soluzione potrebbe essere quella di Insigne). Oltre a Osimhen, infatti, è ancora fuori gioco Petagna che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo ed è quasi pronto e dovrebbe essere disponibile già per il derby con il Benevento. E manca Lozano che ieri ha cominciato a svolgere lavoro personalizzato sul campo e in palestra: il suo rientro in campo potrebbe avvenire il 14 marzo contro il Milan. Intanto, dopo aver ritrovato Koulibaly e Ghoulam, Gattuso sta per riavere a disposizione anche Hysaj, Demme e Ospina. Dopo l’allenamento di oggi si valuterà se potranno essere già convocati per il Granada, altrimenti tutti e tre torneranno disponibili per il Benevento. Non sarà ancora pronto per domenica Manolas che s’infortunò alla caviglia con il Genoa e ieri ha svolto terapie e parte di lavoro personalizzato.

Il Mattino