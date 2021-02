Vigilia EL – Conferenza, rifinitura e ritiro: si spera nell’ impresa

Vigilia Europa League. Stamattina la rifinitura, poi Gattuso parlerà, insieme a Meret, in conferenza stampa: il Napoli interromperà il silenzio stampa per adempiere all’obbligo dell’Uefa di partecipare alle conferenze post e dopo partita. Dopo il match con il Granada il club azzurro valuterà se riprendere il silenzio stampa. Allenamento di rifinitura per gli azzurri, come all’andata in Spagna il gruppo sarà completato da diversi giovani: uomini contati e scelte quasi obbligate. Dopo la sconfitta per 2-0 all’andata la qualificazione agli ottavi di Europa League sarà difficile, un’impresa potrebbe dare una grande spinta al morale in un periodo complicato per i risultati negativi che hanno fatto ripiombare il Napoli e il tecnico calabrese in difficoltà. Seduta di rifinitura e poi dal tardo pomeriggio squadra in ritiro: in un momento di evidente difficoltà gli azzurri sono chiamati a reagire e a dare un segnale forte già nel match di Europa Laegue con il Granada, anche se poi l’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Mattino