Ultime Castel Volturno – Aggiornamenti in casa Napoli sugli infortunati

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista del return-match di domani contro il Granada, allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,55. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la seduta con il classico “torello” ed esercitazioni sulla velocità. A seguire lavoro tattico ed esercitazioni su calci piazzati.

Hysaj ha svolto lavoro in palestra, Ospina e Petagna lavoro personalizzato in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo e in parte con il gruppo. Infine terapie e lavoro personalizzato per Manolas e Lozano.

Fonte: sscnapoli.it