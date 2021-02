Seedorf denuncia: “Non c’è posto per gli allenatori di colore”

E’ una vera e propria denuncia quella di Clarence Seedorf in un’intervista alla Gazzetta ripresa da Libero. Non c’è spazio nel calcio per gli allenatori di colore. In sintesi è questo quanto affermato dall’ ex calciatore ed ex tecnico del Milan. Seedorf dice: «Ho giocato 12 anni in Italia: dopo il Milan, pur avendo fatto un ottimo lavoro, zero chiamate. L’Olanda è il mio Paese: zero chiamate. Quali sono i criteri di scelta? Perché grandi campioni non hanno chance in Europa dove hanno scritto pagine di storia del calcio? Perché Vieira deve andare a New York, Henry in Canada? Per gli allenatori di colore non ci sono pari opportunità».

Da ricordare che Lilian Thuram in un’intervista del 2015 a L’Equipe disse che «ci sono pochi allenatori neri perché pensano che siamo stupidi». E c’è da aggiungere, come ricorda Libero, che “nei cinque grandi campionati del Vecchio Continente nessuno dei 98 allenatori è di colore”