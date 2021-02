QUALFICAZIONI EURO 2022 – Italia-Israele 7-0, azzurre devastanti nel primo tempo

Allo stadio “Franchi” l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronta Israele per strappare il pass come migliore seconda in vista degli Europei 2022 in Inghilterra. Le azzurre partono forte, passando in vantaggio con Giacinti che scatta sul filo del fuorigioco e va a segno. La squadra non si ferma e raddoppia con Bonansea, difesa ospite davvero in difficoltà. L’Italia non si ferma e segna la terza rete, cross di Cernoia e colpo di testa di Giacinti che tutta sola non può sbagliare. Israele è nel pallone e causa anche con David l’autorete del 4-0. Nel finale di primo tempo arrivano le altre reti: di testa con Girelli prima e Salvai poi e su rigore Rosucci. Ormai si può dire le azzurre sono agli Europei 2022 in Inghilterra con un tempo d’anticipo.

La Redazione