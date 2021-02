Per il post-Giuntoli, AdL pensa ad un “sergente di ferro”

Il Napoli per la prossima stagione potrebbe davvero rivoluzionare, tra guida tecnica e calciatori, soprattutto se dovesse non andare in Champions League. Cambierebbero i piani della società a livello economico e progettuali, con cessioni dei big. Anche la figura del d.s. Giuntoli non è così solida, anche se lui, a differenza di Gattuso, ha un contratto di altri tre anni. In caso di suo addio si parla di Gianluca Petrachi, ex di Roma e Torino, persona competente e un duro a livello caratteriale. Benitez invece vuole essere ancora allenatore, perciò ha declinato di essere direttore dell’area tecnica.

Fonte: Il Mattino