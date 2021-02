Su Radio Crc è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ecco le sue parole: “Gattuso merita di terminare la stagione col Napoli, non è l’unico responsabile di quello che sta succedendo. Nelle ultime settimane ho rivisto il vero Napoli solo contro la Juve, quella è una gara che si prepara da sola. Per risollevarsi in classifica il Napoli dovrebbe affrontare tutte le squadre come se si giocasse contro la Juve“.