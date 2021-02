Osimhen sta meglio, ma dovrà star fermo a scopo precauzionale

Ieri mattina a Castel Volturno è ritornato Victor Osimhen, dopo la botta al testa subito nel finale di gara contro l’Atalanta. L’attaccante nigeriano era rimasto a scopo precauzionale all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti. Le sue condizioni sono buone, sta meglio, ma in questi casi il riposo è obbligatorio, per evitare peggioramenti. Sicuramente salterà la sfida di domani contro il Granada e a seguire il Benevento. Poi sicuramente si faranno nuovi controlli per capire le sue condizioni, ma non si esclude che possa star fermo a lungo, ovvero 4 settimane, dipenderà come reagirà nei prossimi giorni. Per Gattuso piove sul bagnato, anche se per fortuna c’è Mertens che sembra star meglio.

Fonte: Corriere dello Sport