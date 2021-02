Non è questione di classifica: il malumore di ADL nasce dalla gestione

Nonostante il periodo veramente difficile, la classifica del Napoli potrebbe migliorare e si potrebbero recuperare quei punti importanti, anzi fondamentali per la zona Champions. In questo De Laurentiis continua a crederci, quello che lo preoccupa è un’altra cosa: il deprezzamento della rosa. E’ questo uno dei motivi per cui non si ritiene soddisfatto della gestione Gattuso. Affronta l’argomento La Gazzetta dello Sport che scrive:

“Tre estati fa sono stati investiti 30 milioni di euro per garantirsi il portiere del futuro ma, al momento, Meret sta giocando solo per l’indisponibilità di Ospina. Il ragazzo rischia di perdere l’Europeo e il club di vederne svalutato il valore. De Laurentiis avrebbe voluto che Gattuso tenesse fuori Hysaj e Maksimovic, entrambi a scadenza di contratto e che gli valorizzasse Rrahmani, pagato 16 milioni. Da un paio di settimane il difensore del Verona viene impiegato solo perché Manolas e Koulibaly sono fuori per infortunio”