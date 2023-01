Monica Bertini: “Non credo in un ridimensionamento del Napoli in caso di mancata Champions, De Laurentiis è ambizioso. Gli azzurri possono inserirsi su un calciatore”

“Non credo in un ridimensionamento del Napoli nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, quest’anno – queste le parole di Monica Bertini, giornalista e collaboratrice Mediaset, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. De Laurentiis è un presidente molto ambizioso e farà di tutto per fare meglio l’anno prossimo. È un momento molto delicato quello che stanno vivendo gli azzurri. Manca costanza, sia nelle prestazioni ma anche nei giudizi. Manca anche serenità. Il Napoli era partito bene in questa stagione, poi sono arrivate le critiche e le voci sul suo futuro, fatte fuoriuscire dal presidente De Laurentiis, e la situazione è diventata quella del cane che si morde la coda. Per me sarebbe un errore esonerare Rino, perché la crisi è nata in seguito ai sondaggi del presidente, dunque, se c’è un colpevole, è assolutamente il patron. Non capisco che necessità c’era di guardare già alla prossima stagione, dopo due risultati negativi non si può mettere in discussione una stagione intera. Io sono una giornalista, e so bene che se una notizia non la vuoi fare uscire, non esce. Credo che questa sia stata una strategia di Adl per mettere pressione a Gattuso ed ai ragazzi per spronarli a fare meglio, ma la cosa si è ritorta contro. Napoli-Granada? Domani sarà il classico appuntamento dove non si ha nulla da perdere. Deve ribaltare un risultato sfavorevole in soli 90 minuti, dopo la sconfitta contro l’Atalanta che non ha fatto bene al morale della rosa. Vorrei vedere che i calciatori scendessero in campo con il coltello tra i denti per gettare il cuore oltre l’ostacolo, consapevoli che tanto, peggio di così, non si può fare. È molto difficile, ma nel caso in cui il Napoli riuscisse a ribaltare il risultato, si riaprirebbe tutta la stagione. Champions League? Sulla carta la Lazio non era favorita – ha continuato Bertini a 1 Station Radio -, e il campo ha confermato il pronostico con un pesante verdetto. Contro il Bayern Monaco non puoi commettere errori come quello di Musacchio. Storia diversa, invece, per l’Atalanta, che è in fiducia e incontrerà un Real Madrid con non pochi problemi. I blancos hanno un po’ di problemi con i rinnovi di alcuni giocatori importanti, uno su tutti Sergio Ramos. In questo caos, può inserirsi il Napoli, oltre al Milan, per Lucas Vazquez, che è in scadenza ma a cui non è stato proposto alcun rinnovo. De Laurentiis è capace di fare la voce grossa sul mercato, basti pensare all’acquisto di Osimhen. Il Napoli è un club sano, con i bilanci in ordine, ma bisogna capire anche l’appeal che avrà in base al piazzamento in classifica a fine campionato. Scudetto? Per me la Juventus non muore mai. È vero che, per ora, sembra una lotta tra le milanesi, ma la Juve è sempre lì pronta a recuperare punti e posizioni”.