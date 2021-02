Maradona, una statua da installare all’ interno del “suo” stadio

La morte di Maradona, l’intervento, il ricovero, il modo in cui ci si è presi cura del campione argentino sono ancora avvolti nel mistero più assoluto. L’ultimo periodo della vita di Diego sembra davvero essere stato un inferno. Emergono, giorno dopo giorno, retroscena agghiaccianti e cresce il numero degli indagati. Si spera che la giustizia riesca davvero a punire i colpevoli, nel rispetto della memoria dell’ uomo e del calciatore e di tutti quelli che lo hanno amato davvero. Molti di questi sono a Napoli. Dove il Pibe è ricordato in ogni quartiere, in ogni angolo di strada. Intanto, Stefano Ceci, che negli ultimi anni è stato una sorta di assistente personale di Maradona, ha confermato che la statua ad altezza naturale dedicata a Diego e da lui fatta realizzare in Campania sarà messa a disposizione del Napoli affinché sia installata all’interno dello stadio adesso dedicato al Capitano. «Sarà un omaggio a Diego, alla città e alla squadra».