Lippi: “In Serie A mi piacciono due allenatori su tutti…”

L’ex Ct della Nazionale Italiana Marcello Lippi, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio per parlare del momento che vive il calcio italiano: “Che modulo adotterei dovessi tornare ad allenare? Credo che il modulo è sempre in base ai giocatori che si hanno. Ci sono giocatori che insistono a giocare in una certa maniera pur non avendo i giocatori adatti. Tecnico che mi piace di più in Serie A? Italiano dello Spezia, ha organizzato una squadra improvvisata, non hanno avuto neanche tempo di fare la squadra per la A. Gioca con un’autorità e sicurezza che sono difficili da vedere in una neopromossa. E poi Juric del Verona, che ha fatto benissimo lo scorso anno hanno venduto molto ma con i nuovi sta facendo comunque un grande lavoro. Gasperini dell’Atalanta? Per come sta lavorando da 5 anni a questa parte è solo da prendere come esempio. E’ la squadra che gioca il calcio più internazionale in Italia. Ibra a Sanremo? E’ abbastanza curioso che una squadra che si sta giocando lo Scudetto permetta una situazione simile”.