La svalutazione della rosa: una differenza di 127 milioni di euro

Sono diverse le cose che il presidente azzurro, De Laurentiis, sta valutando in questo momento. A preoccuparlo sono senz’altro i numeri. La squadra, al momento, è fuori dalla zona Champions e la qualificazione è l’obiettivo fondamentale per continuare a programmare il futuro. Ma anche altri numeri sono diventati il cruccio di ADL. La svalutazione della rosa. Affronta l’argomento La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli perde punti, ma anche milioni di euro, perché la valutazione dell’organico sta avendo un momento di ribasso. In pratica c’è il rischio concreto che la rosa possa continuare a svalutarsi da qui al termine della stagione”. La preoccupazione del presidente è infatti quella di dover mettere mano ai fondi della società per sistemare il passivo. “Confrontando il valore iniziale dei giocatori più importanti con il presunto attuale, potrebbe esserci una differenza di 127 milioni di euro”