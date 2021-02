In vista del Granada un dubbio in difesa. Gattuso ritrova Mertens

Oggi per mister Gattuso sarà un allenamento importante a Castel Volturno, dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione da mandare in campo contro il Granada per cercare di ribaltare il 2-0. Uno è in difesa dove c’è trovare il partner di Koulibaly, ballottaggio tra Maksimovic e Rrahmani, per il resto Di Lorenzo e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski, infine in attacco Elmas, Politano e Insigne. Mertens ad esempio si è allenato con il gruppo ieri, sta meglio e se anche oggi dovesse dare segnali confortanti allora potrebbe essere convocato e poi giocare uno spezzone di partita.

