Il bilancio Lille fa strabuzzare gli occhi, due i maghi delle plusvalenze. Ecco quanto ha contribuito Osimhen

La società che ha venduto Osimhen al Napoli oggi non esiste più: nello scorso dicembre, infatti, il patron ha ufficializzato il passaggio delle quote del club alla Merlyn Advisors per rientrare dai 150 milioni di debiti creati negli ultimi bilanci. Lopez e Campos, maghi delle plusvalenze, erano stati attori protagonisti nel passaggio di Victor in azzurro, caldeggiandone l’acquisto a De Laurentiis e strappando il miglior affare possibile dopo una lunghissima trattativa. Una vera e propria arte quella del mercato a Lille: sono 58 i milioni di attivo nei trasferimenti dell’ultima stagione, ben 443 quelli incassati tra il 2016 e oggi. Cifre che fanno brillare gli occhi proprio come il primo posto in Ligue 1, da difendere fino al termine della stagione. G. Arpaia (Il Mattino)

