Granada ultima spiaggia per Gattuso, ecco chi al suo posto

Domani per il Napoli bisognerà ribaltare il 2-0 dell’andata in Spagna contro il Granada per i sedicesimi di Europa League, in caso contrario non si esclude l’esonero di Gattuso. Ormai tra il tecnico e il presidente De Laurentiis c’è il gelo totale, dopo domenica a Bergamo è ancora più evidente. Il patron non era affatto contento della prova della squadra e la sfida europea è l’ultima spiaggia per il mister. Dovesse ribaltare la gara e passare il turno, allora Gattuso potrà restare saldo sulla panchina, altrimenti ci sarà il cambio. Si cercherà un traghettatore, alla Mazzarri per intendere, un tecnico che darebbe la grinta necessaria in questo finale di stagione. Sarri invece sarebbe un discorso per la prossima stagione, anche se gli altri nomi sono Juric o Italiano. Granada è davvero l’ultima spiaggia, o si passa, oppure sarà addio.

Fonte: Corriere dello Sport