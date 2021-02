Gennaro Gattuso: “Contro il Granada abbiamo il dovere di crederci”

Il Napoli domani affronterà il Granada, per cercare di ribaltare il 2-0 dell’andata. Non sarà semplice, viste anche le tante assenze, ma c’è voglia di rivalsa. Ai microfoni del collega di Sky Massimo Ugolini le parole del tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso. “Purtroppo abbiamo ancora molti assenti, recupero solo Koulibaly, Ghoulam e forse Mertens. Non sono il medico, ma il belga ha 25 minuti di autonomia in campo. Il Granada? Domani abbiamo il dovere di crederci, non dovremo partire molli come nella sfida d’andata, perciò niente calcoli per la sfida contro gli spagnoli. Le assenze sono tante e non ci possiamo allenare come vorremmo, però dovremo scendere in campo con un piglio diverso ed ho visto negli occhi dei ragazzi tanta voglia”.

La Redazione