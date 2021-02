EUROPEO 2022 – Italia-Israele 12-0, le azzurre devastanti volano in Inghilterra

Oggi pomeriggio l’Italia aveva l’occasione contro Israele di qualificarsi ai prossimi Europei 2022 in Inghilterra e le azzurre hanno stravinto e dominato le loro avversarie. Nel primo tempo finisce 6-0: doppietta di Giacinti, poi una rete a testa di Bonansea, Girelli, Salvai, Rosucci su rigore e poi l’autorete di David. Nella ripresa l’Italia non si ferma e ne segna altri sei: doppietta di Sabatino, una dal dischetto, poi la neo entrata Caruso, poi ancora Bonansea e nel recupero Manuela Giugliano. Le azzurre volano agli Europei 2022 in Inghilterra come migliore seconda.

A fine gara le parole del c.t. Milena Bertolini: “Siamo felici per la qualificazioni ai prossimi Europei ed è una tappa importante per la nostra crescita ed è un premio per un torneo importante. La svolta importante per noi è il pareggio contro la Danimarca in terra scandinava, oggi Israele era piena di giovani, ma volevamo vincere e convincere. Questo risultato è importante per la crescita del movimento ed è un sogno per tutte noi. Obiettivi? Godiamoci il momento e poi cercheremo di puntare al massimo”.

La Redazione