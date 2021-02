Ecco come ha impiegato il Lille i soldi di Osimehn e dell’Arsenal

Per due gioielli che partono, due nuovi talentida coccolare. Il Lille ha incassato da Napoli e Arsenal un totale di 100 milioni, in parte da destinare alle perdite societarie e in parte da reinvestire sul mercato. E così 30 milioni sono stati spesi per prelevare dal Gent l’erede del nigeriano: Jonathan David, canadese classe 2000, sembra aver fatto fin qui un percorso simile a quello di Osimhen ed è subito diventato la nuova stella della squadra. Non segna tantissimo proprio come il nigeriano (7 reti e 4 assist fin qui in stagione), ma insieme con Ikoné (1998) e Weah (classe 2000 figlio dell’ex milanista George) forma un reparto d’attacco giovanissimo e pronto a spiccare il volo. Stessa scelta anche per il sostituto di Gabriel in difesa: 8 i milioni spesi per l’arrivo di Sven Botman dal vivaio dell’Ajax (piaceva anche all’Atalanta), un 20enne che sembra già un veterano e ha già triplicato il suo valore. G. Arpaia Il Mattino