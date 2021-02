Da Demme a Petagna, aggiornamenti sugli infortunati

In casa Napoli si prosegue la preparazione, in vista del return-match di Europa League contro il Granada. L’obiettivo è ribaltare il 2-0 subito in Spagna, ma non sarà semplice viste anche le tante assenze. Dall’infermeria però potrebbero arrivare notizie rassicuranti: ad esempio Demme e Hysaj hanno iniziato ad allenarsi anche con il gruppo e se oggi dovessero proseguire su questo percorso, potrebbero essere convocati. Progressi anche per Ospina, ma per lui se parla più per il Benevento. Petagna invece prosegue nel lavoro personalizzato, non molte invece di rivederlo contro i sanniti, ma si proverà comunque. Terapie invece per Manolas e Lozano.

Fonte: Corriere dello Sport