Curiosità nella formazione al Var di Napoli/Granada

Bibiana Steinhaus, 41 anni, poliziotta, è l’arbitro tedesco che domani sarà assistente al Var nella partita Napoli-Granada allo stadio Maradona. «Bibi», come la chiamano gli amici, ormai sorprende soltanto fuori dai confini nazionali: in patria infatti hanno imparato a conoscerla per la sua bravura e la sua personalità. «Più persone ci sono nello stadio,meno si sente quello che urlano e questo facilita il compito di chi arbitra» disse nel 2007, quando fu la prima donna ad arbitrare partite di seconda divisionemaschile. Nello scorso settembre ha diretto la Supercoppa tedesca tra BayernMonaco e Borussia Dortmund. Originaria di Hannover, è fidanzata con l’inglese HowardWebb, anche lui poliziotto ed ex arbitro internazionale. Nel giugno 2007 è stata impiegata tra le forze dell’ordine al G8 di Heiligendamm, sulla costa baltica della Germania. Era già solita portare, anche in privato, un fischietto al collo legato a una catenina. Fonte: Il Mattino