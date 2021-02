Champions League – Atalanta il cuore non basta: ko 1-0 con il Real Madrid

Tanto cuore Atalanta ma non basta. Nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League i bergamaschi perdono per 1-0 in casa contro il Real Madrid. Partita di grande coraggio e di sofferenza per la squadra di Gasperini costretta a giocare in dieci uomini dal 17′ min primo tempo per l’espulsione di Freuler. Il muro della Dea però cade al 86′ min con una fucilata da fuori area di Mendy, che regala la vittoria ai Blancos. All’Atalanta ora servirà fare l’impresa in Spagna tra 12 giorni