Carlos Vinicius rimpianto più grande; ora domina nell’attacco del Tottenham!

Carlos Vinicius è forse il più grande rimpianto dell’era dirigenziale di Giuntoli; infatti l’attaccante brasiliano che il Napoli prelevò dalla serie b portoghese per circa 4 milioni nell’estate del 2018 e rivenduto, senza averlo mai visto giocare con la maglia azzurra, al Benfica nell’estate 2019 per 17 milioni, ora sta facendo benissimo al Tottenham di Josè Mourinho. Nella sfida di oggi contro il Wolfsberger ha realizzato al 50esimo, il goal del momentaneo 2-0 e all’82esimo il goal del definitivo 4-0, arrivando così a toccare quota 5 goal conditi anche da 3 assist in 6 partite di Europa League. Un bomber passato sotto traccia, si poteva avere più fiducia in lui?