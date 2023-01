Carlos Fernandez (agente Neva del Granada): “Le porte chiuse, una fortuna, il Maradona sarebbe stato 12° uomo”

A Radio Marte è intervenuto Luis Carlos Fernandez, agente tra gli altri di Carlos Neva del Granada.

“Il Granada ha dimostrato di competere in tutte le competizioni. Succede però che si trovi in una situazione simile a quella del Napoli, con tante assenze. Contro l’Huesca bisognava far riposare qualcuno, in Europa è uno delle squadre che ha giocato più partite in quest’annata. Fisiologicamente serviva dare riposo ad alcuni giocatori.

Sicuramente mi aspetto un Napoli diverso, è una delle squadre più forti d’Europa. La grande fortuna del Granada è giocare la partita a porte chiuse, altrimenti il Maradona sarebbe stato una pentola in ebollizione che avrebbe reso le cose complicate. Immagino che il Napoli cercherà di attaccare subito e di segnare un gol.

Neva al Napoli? Siamo molto contenti al Granada ma con tutto il rispetto il Napoli è un club immenso, in una città che vive e respira calcio. Per qualsiasi giocatore europeo giocare nei top club è l’obiettivo di una vita. Ora siamo concentrati sul Granada, poi in futuro sarebbe bello giocare nel Napoli, se dicessi il contrario mentirei”.