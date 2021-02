In un periodo dove per il Napoli le notizie non sono positive, ne potrebbe arrivare da Dries Mertens che sarà tra i convocati contro il Granada. Su twitter Carlo Alvino ne parla in maniera approfondita. “Stilato in casa Napoli il programma per il recupero di Mertens. Il giocatore metterà minuti nella gambe partendo dalla panchina prima col Granada e poi col Benevento. Maglia da titolare nella sfida col Sassuolo. I debiti scongiuri sono d’obbligo”.

Fonte: twitter Carlo Alvino