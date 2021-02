UFFICIALE – Manuela Tesse neo allenatrice del Pomigliano femminile

Manuela Tesse è la nuova allenatrice del Pomigliano Femminile. La società del presidente Raffaele Pipola ha voluto dare una decisiva svolta tecnica alla squadra in un momento cruciale della stagione, con un primato nel girone di serie B nazionale da difendere, ma soprattutto per dare continuità al positivo cammino in campionato interrottosi con la sconfitta interna di domenica scorsa.

Da allenatrice ha guidato l’Ucf Sezze in serie B, è stata collaboratrice della Nazionale canadese femminile, vice allenatrice della Nazionale femminile Italiana. Ha allenato la Torres Femminile in serie A, l’Oristano femminile serie B, i Giovanissimi campionato Elite maschile, l’Arezzo femminile in serie B, la Lazio femminile in serie B. E’ stata Head Coach National Team Trinidad &Tobago Under 17 Femminile. Ha vinto il campionato di serie B con l’Ucf Sezze, 1 scudetto, 2 Supercoppa. Ha partecipato a due quarti di finale di Champions League con la Torres Femminile, ha ottenuto una promozione al campionato di serie B nazionale con la Lazio, è stata Panchina d ‘Argento nella stagione 2017/18.