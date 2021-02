Willy Braciano Ta Bi, centrocampista 21enne, che due stagioni fa ha vinto lo Scudetto con l’Atalanta Primavera, è deceduto in Costa d’Avorio, per via di un tumore al fegato. Soprannominato nuovo Kessie, dopo l’Atalanta andò in prestito al Pescara senza brillare. Da un anno era fermo nel suo paese, dove però è scomparso.