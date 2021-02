TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionliine.com): “Napoli-Benevento? Partita decisiva della stagione”

Durante la trasmissione Teleclub Italia, condotta da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco sul momento del Napoli. “Stagione compromessa? Io credo che per il Napoli sarà davvero importante la gara di domenica contro il Benevento. La sconfitta del Milan e il pari della Roma in terra sannita, hanno dato una flebile speranza agli azzurri per la zona Champions. E’ chiaro che c’è anche la sfida di Europa League contro il Granada, dove ci si augura di ribaltare il 2-0 in Spagna, ma il derby ad oggi è importante per il prosieguo della stagione. Gattuso? Dopo la sconfitta di Verona si è interrotto il rapporto con il presidente De Laurentiis, prove di disgelo prima di Bergamo contro l’Atalanta in Coppa Italia, poi di nuovo freddezza dopo la sfida contro il Granada. A fine stagione le parti in causa si divideranno e poi si vedrà quali saranno le idee di mercato. Ovviamente il tutto è legato al piazzamento finale in classifica, ma è chiaro che qualche big in estate verrà ceduto per fare cassa. Io credo che per restare nelle primissime posizioni, si doveva cedere un paio di anni fa gli elementi della rosa e con Ancelotti ricominciare da capo. Purtroppo tutto ciò non si fece e questi ultimi due anni non sono andati come il presidente voleva. Il prossimo mercato, però in generale, sarà fatto di scambi e di pochi soldi. Il Napoli a mio avviso cercherà di vendere qualcuno della rosa, occhio anche a Lozano che potrebbe avere richieste in estate, per poi acquistare giovani in prospettiva oppure rifondare la squadra”.

La Redazione