Per quanto riguarda il futuro di Gattuso, dipenderà dal Granada

La partita di Bergamo contro l’Atalanta, l’ha vista a casa De Laurentiis e certamente non ha visto uno spettacolo che lo ha rincuorato molto, anzi. Si è arrabbiato tanto per l’evolversi della partita, a livello tattico e per le scelte fatte in corsa dal suo allenatore. Giovedì c’è la sfida interna contro il Granada, il return-match di Europa League, per provare a ribaltare il 2-0 della gara in Spagna. In caso di tracollo anche giovedì si procederà per forza di cose all’esonero immediato. Dal disgelo della gara di ritorno contro gli orobici di Coppa Italia, al totale muro di questi ultimi giorni. A fine anno l’addio è scontato, ma il mister è sempre sotto esame e anche giovedì si attendono risposte.

Fonte: CdS