Milena Bertolini (c.t. Italia): “Israele? C’è pressione, ma siamo pronte”

Domani allo stadio “Franchi” di Firenze, l’Italia del c.t. Milena Bertolini punterà a battere Israele, con due gol di scarto, per classificarsi come migliore seconda. Il tecnico delle azzurre in conferenza stampa. “Dobbiamo vincere a tutti i costi, quindi c’è un po’ di pressione, ma per continuare il nostro percorso di crescita è fondamentale saperla gestire. In questi giorni abbiamo lavorato bene, con entusiasmo e attenzione studiando le caratteristiche delle avversarie e concentrandoci sui nostri punti di forza. Le ragazze hanno fatto il massimo, siamo pronte per questo appuntamento. Guagni? Mi dispiace per Alia, è una delle calciatrici più forti che abbiamo e sappiamo quanto tenga alla maglia azzurra. Ci mancherà, giocheremo anche per lei”.

Fonte: figc.it