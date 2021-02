MERCATO – Folorunsho investimento per il centrocampo del Napoli

In attesa di capire l’esito della stagione del Napoli in campo, oltre che recuperare i vari infortunati, si guarda al prossimo mercato del club azzurro e si punta tra gli altri a Folorunsho. L’ex calciatore della Primavera della Lazio e della Virtus Francavilla è in prestito alla Reggina, dove ha totalizzato 5 reti e due assist in 21 partite. Su di lui ci sono diverse squadre di A interessate, ma i partenopei potrebbero riportarlo a casa e avere così un calciatore forte fisicamente e con il senso del gol.

Fonte: napolitoday.it