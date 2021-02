Maurizio Sarri/Napoli: i contatti sono continui ed in corso

Da poco è arrivata la smentita ufficiale della Fiorentina in merito ad un incontro tra la società viola ed il tecnico toscano, Maurizio Sarri. Ma, a quanto pare l’ex allenatore di Juventus e Napoli, è ricercato da diverse squadre di serie A, Napoli compreso. Secondo quanto appreso e affermato da Calciomercato.it “i contatti tra i massimi vertici del Napoli e Maurizio Sarri sono vivi, vegeti e galoppanti. “Carisma”: questa è la parola che viene sussurrata per motivare i contatti. Gli uomini più vicini a Sarri confermano il dialogo, quelli più vicini alla società non smentiscono. Questo non vuol dire che Sarri sarà il prossimo allenatore del Napoli. Anzi, la strada è ancora in salita: che Sarri, però, sia uno degli uomini sui quali si riflette non ci sono dubbi.”

Su Sarri, ovviamente, il discorso è da farsi solo a partire dalla prossima stagione calcistica: sembra anche che il patron del Napoli abbia contattato Agnelli per capire le eventuali condizioni per liberare il tecnico toscano. Attenzione sempre alla Roma: il club capitolino dovrebbe separarsi da Fonseca a fine stagione.