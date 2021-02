Juventus-Napoli, per la data dipende dall’Europa League

Il match tra Juventus e Napoli, rinviata a data da destinarsi, non ha ancora trovato il giorno ideale per una sfida che vale una fetta importante in zona Europa. La partita che non si disputò a causa della decisione dell’Asl di non far partire gli azzurri dopo i casi in casa partenopea e i 22 positivi nel Genoa, potrebbe avere una data. Il Napoli dovesse, scongiuri dovuti si intende, uscire dall’Europa League contro il Granada, si potrebbe disputare il 17 Marzo, dove anche i bianconeri non avrebbero impegni.

Fonte: Tuttosport