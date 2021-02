In attesa di conoscere le condizioni di Osimhen, Gattuso ha trovato il “suo” centravanti

Ieri sera è ritornato a Napoli Victor Osimhen dopo la visita neurologica all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sembrano buone, ma è chiaro che ci vorranno nuovi accertamenti. Avverranno nella giornata di oggi e si capirà quando la punta nigeriana potrà tornare in campo, ma difficilmente avverrà giovedì contro il Granada. Per questo motivo che mister Gattuso sta pensando di schierare Lorenzo Insigne nel ruolo di falso nueve, un modo per non dare punti di riferimento alla difesa spagnola, ma anche per emergenza totale, con Elmas e Politano ai lati.

Fonte: Corriere dello Sport