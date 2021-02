I problemi vengono da lontano, esonerare Gattuso non avrebbe senso

De Laurentiis ha imposto il silenzio stampa a Gattuso e agli azzurri. Anche per evitare che al tecnico venissero rivolte domande sul futuro prossimo, cioè su quanto potrebbe capitargli se proseguisse questa negativa serie. Sono giorni complicati per il presidente, che certo non può restare indifferente rispetto a questo Napoli in panne da mesi. Vuole dare un segnale forte ma la strada per il rilancio è sempre più tortuosa e la soluzione più semplice – mettere alla porta l’allenatore – potrebbe essere dannosa perché inutile. Gattuso ha commesso errori e non ha saputo dare un’identità alla squadra. Ma i problemi partono da lontano, da quella ricostruzione fatta male dopo l’addio di Sarri: e qui le responsabilità non appartengono ad Ancelotti o a Gattuso. Ampliando la prospettiva, la più importante questione è il progetto per il Napoli che verrà. Con mosse per la panchina, la rosa e la dirigenza da non sbagliare.

Fonte: F. De Luca (Il Mattino)