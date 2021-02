GIUDICE SPORTIVO – Contro il Napoli out Glik e Pippo Inzaghi

Domenica alle ore 18,00 si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona il derby campano Napoli-Benevento, valevole per la quinta di ritorno. Il Giudice Sportivo Mastrandrea oggi ha confermato le assenze per i sanniti del tecnico Pippo Inzaghi e del difensore ex Torino e Monaco Kamil Glik. In diffida il centrocampista Pasquale Schiattarella, nessuna sanzione per gli azzurri. Infine squalifica e multa per il tecnico dell’Atalanta Gasperini per il rosso subito nel corso della sfida contro i partenopei

Fonte: legaseriea.it