Giordano, giornalista: “Mister senza motivazioni? Deve onorare il contratto”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Responsabilità tra proprietà, allenatore e direttore sportivo? Le metto in ordine gerarchico: primo posto Gattuso/squadra, secondo Giuntoli, terzo la proprietà. Gattuso con le giuste motivazioni nonostante sappia che la sua avventura è finita? Un allenatore con la sua statura e il suo passato ha il dovere di trovare motivazioni anche in scadenza. Altrimenti i contratti sarebbero finti se non venissero onorati. Ma l’argomento non riguarda Gattuso: nel calcio moderno c’è questa tendenza, non è un problema. Gattuso è un professionista indiscutibile, poi che piaccia o no questo è un discorso. Credo che De Laurentiis speri di trovare una squadra con maggiori accorgimenti e con motivazioni che non possono far chiudere eventualmente l’avventura in Europa League senza averci provato. Dopodomani sospettare che la stagione del Napoli sia già chiusa rappresenta un colpo basso. Un allenatore bravo non dev’essere superpagato per forza. Italiano? Molto bravo come De Zerbi e Juric ma secondo me non sono i soli. Inzaghi o Fonseca? Non sparo nomi a caso, penso che De Laurentiis stia pensando a qualcosa che ci sfugga ancora, anche perché il tempo c’è. Benitez in corsa? I giornali escono tutti i giorni, le cose cambiano nel tempo. Lo escludo come direttore tecnico.”