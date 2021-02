Gattuso si giocherà l’ultima carta, si chiama Dries Mertens

Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti, in vista della sfida di giovedì contro il Granada, il return-match di Europa League. Gli azzurri dovranno cercare di ribaltare il 2-0 dell’andata, ma al momento mancano le prime punte che sono in infermeria. Domenica sera è rientrato da Anversa Dries Mertens, dopo i controlli alla caviglia e i risultati sembrano confortanti. Il calciatore fiammingo ieri ha superato il test isoschemico e nei prossimi giorni dovrebbe tornare con il gruppo ad allenarsi. Oggi ci saranno nuovi accertamenti per avere nuovi ragguagli. L’auspicio è convocarlo per la sfida contro gli spagnoli, vista la totale emergenza in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport