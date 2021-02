Domani stop al silenzio stampa, l’Uefa fa pagare cara l’eventuale assenza della conferenza

La squadra è entrata da domenica sera nel suo bunker di lividi silenzi: non è una bella immagine, quella che De Laurentiis offre del Napoli con questa decisione. Anche perché decisione del genere non hanno ragione d’essere nel villaggio globale del Terzo Millennio. A lui non importa: non potendo fare nulla, decide di far pesare il suo ruolo con questa presa di posizione. Magari anche in polemica con le troppi voci di esonero che circolano sul suo tecnico. Ma già domani Gattuso parlerà perché l’Uefa fa pagare caro (50mila euro) i forfait in conferenza. Gattuso va avanti, dunque. Per ora. Anche se il cuore sanguina: la situazione non è terribile, anche se non è esaltante. Ma è chiaro che il clima è troppo avvelenato se neppure la vittoria con la Juventus di appena 9 giorni fa è riuscita a riportare la serenità, almeno parzialmente. Anche questa sarà una vigilia soffocante, quasi da asfissia per la tensione che grava sulle cose del Napoli negli ultimi tempi. Gattuso allarga le braccia e sospira: da un po’ di tempo si è chiuso come in un bunker, non legge più nulla e limita i rapporti alla squadra. E prepara il riscatto: con la formazione anche parzialmente al completo, è sicuro che ci sarà. P. Taormina (Il mattino)