Da Ospina a Demme, prevale ottimismo in vista del Benevento

Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti in vista del return-match di Europa League dei sedicesimi contro il Granada, dove si cercherà di ribaltare il 2-0 dello stadio “Los Carmenes”. Nella seduta di ieri mattina si sono allenati a parte tra gli altri Ospina, Hysaj e Demme, ma sembra che per i tre giocatori, ci sia un piccolo spiraglio di ottimismo. Difficile vederli nella lista per giovedì sera contro gli spagnoli, molto probabilmente invece per il derby delle ore 18,00 contro il Benevento.

Fonte: tuttosport