Champions League – Lazio che batosta: Bayern Monaco troppo forte 4-1

Che brutta batosta per la Lazio! I biancocelesti perdono 4-1 in casa contro il Bayern Monaco nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Partita senza storia all’Olimpico con i tedeschi che passano in scioltezza con le reti di Lewandowski, Musiala, Sanè e l’autogol di Acerbi, in mezzo il gol della bandiera biancoceleste di Correa. Qualificazione ai Quarti in cassaforte per il Bayern Monaco, alla Lazio servirà una vera e propria impresa nella gara di ritorno in Germania