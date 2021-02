Bortolo Mutti: “Marcare a zona o a uomo nei corner? Sono scelte tecniche”

A “Marte Sport Live”, Bortolo Mutti, allenatore:

“Marcare a zona o a uomo nei corner? Sono scelte che si fanno in base a quello che si guarda. Scelte tecniche che si fanno. A volte chiaramente hai vantaggi. Ed a volte paghi. Lasciando liberi giocatori molto bravi a colpire di testa. Dal mio punto di vista condivido a volte certe situazioni. Specie sulle palle da fermo laterali. In altre, penso più ad una zona mista. Atalanta in questo momento superiore al Napoli? Mi aspettavo un Napoli ovviamente competitivo. Perché il lavoro fatto era di prospettiva. Poi, tra infortuni e COVID-19 gli azzurri, come altre squadre, sono stati martoriati. L’Atalanta ormai è una squadra attrezzata. Pure nei cambi. E nelle individualità. Impianto di gioco molto collaudato ed efficace. Per cui, sì. L’ Atalanta è superiore al Napoli“.

Fonte: Radio Marte